Detran-AM continua com atividades suspensas no Amazonas; veja

Manaus - O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) comunica que permanece com as atividades suspensas, em razão de decreto estadual com medidas para conter o avanço da Covid-19. Em razão disso, solicita às pessoas que evitem se dirigir ao órgão em busca de atendimento.

O órgão de trânsito esclarece que os únicos serviços que estão sendo disponibilizados são: renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na modalidade simplificada; aulas teóricas de legislação por meio de teleaula; liberação de veículo removido em blitz; perícia de acidente de trânsito; vistoria para transferência de propriedade de veículo; além de emplacamento para veículos novos e transferência veicular apenas para concessionárias e revendas de veículos, mas por meio de um despachante.

Os alunos agendados para a troca de carteira estrangeira por CNH serão informados quando houver o retorno das aulas presenciais. Qualquer dúvida sobre os serviços pode ser esclarecida por meio dos telefones ou e-mails disponíveis no site do Detran-AM.

Tão logo o atendimento seja normalizado, o Detran-AM irá divulgar a população por meio da imprensa e das redes sociais.

