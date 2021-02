Serviços de saúde serão mantidos durante ponto facultativo no AM; veja

Conforme o governador Wilson Lima, o ponto facultativo tem o intuito de permitir que mais de 200 mil candidatos realizem a prova do Enem | Foto: Divulgação SES-AM

Manaus- A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) manterá todos os serviços e atendimentos ambulatoriais da rede estadual de saúde durante o ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado nesta terça (23) e na quarta-feira (24), para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Amazonas.

Além do atendimento de urgência e emergência, as consultas e exames serão mantidos.

A Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura) informa ainda que apenas o Hospital Delfina Aziz, a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ) e o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) estão com as agendas bloqueadas.

Atendimentos

A decisão de manter os serviços ambulatoriais em funcionamento visa não paralisar a fila de consultas e exames, que foi prejudicada com a pandemia da Covid-19.

O expediente interno das unidades e da sede da SES-AM também será mantido durante o ponto facultativo para evitar atrasos nos processos relacionados à pasta.

Ponto facultativo

Conforme o governador Wilson Lima, o ponto facultativo tem o intuito de permitir que mais de 200 mil candidatos realizem a prova com maior comodidade e melhor mobilidade.

“É importante que haja um esforço de todos e que evitem, ao máximo, estar nas ruas na terça e quarta-feira, principalmente no horário entre 11h e 13h, que é o momento em que os candidatos estarão se locomovendo para as salas de aula”, reforçou o governador.

Veja o que irá funcionar:

SPAs e UPAs 24h

SPA Danilo Corrêa (Cidade Nova), SPA São Raimundo (Praça Ismael Benigno/São Raimundo), SPA Zona Sul (Colônia Oliveira Machado), SPA Chapot Prevost (Colônia Santo Antônio), SPA Joventina Dias (Compensa III), SPA Alvorada (Alvorada), SPA Coroado (Coroado), SPA José Lins (Redenção), SPA Eliameme Mady (Galileia), UPA 24h José Rodrigues (Avenida Camapuã/Nossa Senhora de Fátima), UPA 24h Campos Sales (Avenida Dona Otília/Tarumã) e Serviço de Emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro.

Prontos-Socorros

HPS 28 de Agosto (Avenida Mário Ypiranga Monteiro/Adrianópolis), HPS João Lúcio Machado (Avenida Cosme Ferreira/Coroado), HPS Platão Araújo (Avenida Autaz Mirim/Jorge Teixeira), Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul (Avenida Carvalho Leal/Cachoeirinha), Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste – Joãozinho (Avenida Cosme Ferreira/Coroado) e Pronto-Socorro da Criança da Zona Oeste (Avenida Brasil/Compensa).

Maternidades

Maternidade Ana Braga (São José 1), Balbina Mestrinho (Praça 14), Nazira Daou (Cidade Nova 2), Azilda Marreiro (Galileia), Alvorada (Alvorada 1), Chapot Prevost (Colônia Antônio Aleixo) e Instituto da Mulher Dona Lindu (Adrianópolis)

Atendimento Ambulatorial

Nos Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimi), Centros de Atenção Integral à Criança (Caic), policlínicas e fundações o atendimento será normal para consultas e exames já agendados pela Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Reabertura do comércio traz esperança à lojistas do Centro de Manaus