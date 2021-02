Prefeitura concluiu 70% das obras no Residencial Viver Melhor 2

Ao todo, mais de 70% das obras de serviços básicos já foram concluídas | Foto: Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha na manhã desta segunda-feira (22), na continuidade do mutirão de obras no conjunto Residencial Viver Melhor 2, localizado na zona Norte da cidade.

Ao todo, mais de 70% das obras de serviços básicos já foram concluídas, das quais mais de 70 ruas do conjunto estão recebendo os serviços de revitalização e limpeza pública, numa ação integrada com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Ao todo, mais de 70% das obras de serviços básicos já foram concluídas | Foto: Seminf

Cerca de quatro equipes da Seminf estão trabalhando nas 70 vias do conjunto desde o último dia 8, executando os serviços de tapa-buracos, desobstrução de bueiros, drenagens profunda e superficial, recapeamento com massa a base de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), bem como melhorias no subsolo, para posteriormente seguir com os trabalhos no Viver Melhor 1.

Na ação, a Seminf já utilizou aproximadamente 300 toneladas de massa asfáltica nessa primeira etapa da obra.

De acordo o subsecretário de Comunidades do órgão, Wagno Oliveira, os serviços de infraestrutura em todos os bairros da cidade representam o cumprimento das prioridades determinadas pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta.

“Nós já concluímos 70% das obras aqui no conjunto. São oito anos em que a comunidade não tinha um serviço de infraestrutura de qualidade, então, nós estamos trabalhando por etapas e continuaremos as obras pelo menos por mais dez dias, a depender do clima e tempo”, declarou Oliveira.

Segundo os moradores, nesses oito anos sem obra alguma, eles sofriam com a falta de manutenção nas ruas do conjunto. Problemas que geravam insegurança e prejuízos no bolso de quem mora no local, devido aos buracos nas vias.

“Moro na avenida Conquista há oito anos e nunca vi esse tipo de serviço aqui na nossa comunidade, porque nós tínhamos muitos gastos com a manutenção dos nossos veículos que batiam nos buracos e, à noite, as vias ficavam na escuridão. Agora isso acabou, com os serviços que foram realizados pela prefeitura. Nós só temos a agradecer às equipes que aqui estiveram nessas obras de recuperação das nossas ruas “, pontuou Marlucia Santos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura monta esquema transporte para os dois dias de provas

Governador do AM assina protocolo de intenções de R$ 1,1 bi com Basa