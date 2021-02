Mais de 30 mil carros são sanitizados em barreiras de Manaus

Manaus (AM) - Mais de 30 mil veículos de passeio e motocicletas estão sendo sanitizados mensalmente nas barreiras sanitárias montadas pela Prefeitura de Manaus nas rodovias AM-010 (Manaus – Itacoatiara), BR-174 (Manaus- Boa Vista/RR), BR – 319 (Manaus – Porto Velho) e na Ponte Phelippe Daou (Manaus – Manacapuru).

A ação está entre as inúmeras medidas adotadas pelo prefeito David Almeida no combate ao novo coronavírus e ocorre diariamente, no horário das 7h às 19h, em cumprimento ao decreto estadual nº 43.303/2021, que determina restrição de circulação de pessoas pela cidade.

Os veículos passam pelo processo de sanitização, que consiste na aplicação de quaternário de amônio nas longarinas e nos pneus de carros e motocicletas.

“Nosso objetivo é fazer um controle do estado febril das pessoas. Caso elas apresentem algum sintoma, direcionamos a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Continuamos também com o reforço das orientações para o uso de máscaras e evitar aglomerações. É uma das formas de mostrar que precisamos continuar combatendo o vírus, mesmo com o processo de vacinação na capital, como nos determina o prefeito David Almeida”, disse o secretário municipal chefe da Casa Militar, tenente William Dias.

Os trabalhos estão sendo realizados em parceria entre a Defesa Civil, Guarda Municipal, secretarias municipais de Saúde (Semsa), Limpeza Urbana (Semulsp), Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

*Em Tempo, com informações da assessoria

