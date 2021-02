Governo do AM reúne com prefeitos para apresentar reforma da AM-010

Além do secretário Carlos Henrique Lima e de técnicos da Seinfra, a reunião teve a presença dos prefeitos de Rio Preto da Eva | Foto: Divulgação

Manaus - Durante a reunião realizada entre a Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus e representantes dos municípios nesta segunda-feira (22), foi apresentado o projeto de modernização e reforma da AM-010 e comunicada a realização de audiência pública no dia 11 de março, de forma virtual, para debater o projeto.

Além do secretário Carlos Henrique Lima e de técnicos da Seinfra, a reunião teve a presença dos prefeitos de Rio Preto da Eva, Anderson Souza; de Itacoatiara, Mário Abrahim; de Silves, Paulino Grana; e de Itapiranga, Denise Farias; e do subsecretário de Serviços Básicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Egleuson Santiago, representando a Prefeitura de Manaus.

Para o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim, o projeto especial é para todos pela segurança que a estrada passará a oferecer. “Além de ratificar a posição de Itacoatiara como um polo de importação e exportação em razão de sua localização geográfica”, complementou.

A prefeita de Itapiranga, Denise Farias, também destacou a questão da logística como um dos pontos mais positivos do projeto. “Nós, que dependemos dessa estrada todos os dias, sabemos muito bem da importância dessa obra, que vai contribuir para o crescimento e desenvolvimento do nosso município, por facilitar o acesso à capital”, afirmou

Projeto

O Governo do Amazonas anunciou em janeiro último o projeto de modernização da AM-010, que prevê a realização de serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem superficial, faixas de aceleração e sinalização de 250,40 quilômetros da pista. As obras serão realizadas do Km 13 ao Km 263,40.

As intervenções irão promover a melhoria na sinalização horizontal e vertical, e construção de 3ª faixa nos trechos onde esta for recomendada por razões técnicas e de segurança, como, por exemplo, nas curvas perigosas e nos aclives.

