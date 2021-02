Precisando de emprego? Fique ligado nas vagas do Sine para esta terça

A Sedecti divulga 44 vagas de emprego para esta terça-feira (23) | Foto: Divulgação

A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 44 vagas de emprego para esta terça-feira (23). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@_setemp) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

1 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimentos em cortes para cozinha industrial, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

16 VAGAS: TÉCNICO D-BUG

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico em Eletrônica;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, amplo conhecimento em manutenção, reparo de placas, currículo atualizado e documentação completa.

7 VAGAS: TÉCNICO REPARO SMD/SMT

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, saber operar máquinas NXT 1, 2 e 3, MPM, DECK PRINT, GPX, SPI, AOI, processos SMT, limpeza de stencil e squeeze, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimentos gerais em torneamento de peças diversas, rolos de moenda, boa comunicação e habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade para residir em outro município, currículo atualizado e documentação completa.

5 VAGAS: OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em rolo compactador (pé de carneiro), possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de máquinas pesadas, disponibilidade para morar em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: LANTERNEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento na área de máquinas pesadas, ter curso de NR 35, possuir CNH B, disponibilidade para morar em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

4 VAGAS: OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, curso de NR 35, possuir CNH B, curso de operador de retroescavadeira hidráulica, disponibilidade para morar em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

3 VAGAS: OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, possuir conhecimento na área de construção pesada, pavimentação e terraplanagem com habilidade para trabalho em equipe, possuir CNH B, curso de NR 35, curso de operador de mini carregadeira (BOB CAT), disponibilidade para morar em outro estado, currículo atualizado e documentação completa.

1 VAGA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO – (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área administrativa, possuir conhecimentos na área de informática, pacote office, bom domínio em Excel, disponibilidade de horário, documentação completa currículo e laudo médico atualizado.

5 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Primeiro emprego ou com experiência.

OBS: Com habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, com mobilidade para trabalhar devido atividades da função, documentação completa, curriculo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

