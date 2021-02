Sistema prisional do Amazonas permanece com visitações suspensas

Visitas ficam suspensas enquanto os indicadores epidemiológicos apontarem para a alta dos casos do novo coronavírus | Foto: Divulgação

Manaus - O sistema prisional do Amazonas permanecerá com as visitações suspensas. O tema foi debatido, na noite desta segunda-feira (22), durante reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, do Governo do Amazonas, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), zona sul de Manaus.

Os integrantes do comitê - formado por representantes dos órgãos de saúde das esferas federal, estadual e municipal - avaliaram o parecer técnico elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).

0 parecer recomendou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) pela suspensão das visitas, enquanto os indicadores epidemiológicos apontarem para a alta dos casos do novo coronavírus no estado. O relatório será enviado para o Ministério Público do Estado (MPE).

O superintendente estadual do Ministério da Saúde e coordenador do comitê de Covid-19, coronel Paulo Ricardo Loureiro, frisou a importância da medida para proteger a saúde das pessoas privadas de liberdade.

“Ainda não temos vacinas suficientes. A reabertura de visitas pode expor muito os internos ao risco, assim como seus familiares, servidores e toda sociedade”, disse.

Durante a reunião, os membros do comitê informaram, ainda, que o assunto voltará a ser discutido tão logo os índices diminuam e o Estado passe para a fase laranja.

“Estamos na fase vermelha e acredito que, em pouco tempo, entraremos para a fase laranja. Enquanto isso, pedimos a compreensão das famílias para superarmos esse momento juntos”, disse o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

