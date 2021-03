Covid-19: AM confirma 580 novos casos e 78 mortes nesta segunda (1º)

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.138 pacientes internados | Foto: Divulgação/Amazônia Real

Manaus - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou nesta segunda-feira (1º) o número de 580 novos casos de Covid-19 e mais 78 mortes. Com isto, o Amazonas chega a 316.668 casos da doença no estado e 10.938 em total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no domingo (28), foram registrados 32 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 35.714 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,28% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 1.138 pacientes internados, sendo 653 em leitos, 462 em UTI e 23 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde. Há ainda outros 209 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico.

Dos 316.668 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira (1º), 146.632 são de Manaus (46,30%) e 170.036 do interior do estado (53,70%).

*Com informações da assessoria

Leia mais



Cepa da Covid-19 encontrada no AM gera mais carga viral, aponta estudo

Governo publica decreto que libera funcionamento de academias