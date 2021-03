Academia é notificada após denúncia sobre cancelamento de matrícula

Além disso, foi solicitado que a empresa comprove a disponibilização de canais de atendimento ao público | Foto: Divulgação

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) notificou nesta segunda-feira (01/03), uma academia em Manaus, após vários consumidores relatarem dificuldade no cancelamento de matrículas. A empresa deve apresentar resposta ao órgão em até dez dias corridos.

No documento, o Procon-AM pede informações sobre a suspensão de planos durante a vigência do Decreto nº 43.234, de 23 de dezembro de 2020, que determinou o fechamento temporário das academias, como forma de evitar o aumento do número de casos de Covid-19 no Amazonas.

Além disso, foi solicitado que a empresa comprove a disponibilização de canais de atendimento ao público, em especial os destinados ao cancelamento de matrículas.

“Tivemos muitas reclamações de consumidores que tentavam efetuar o cancelamento, mas não recebiam resposta. Baseado nisso, queremos saber o que a academia fará para diminuir o prejuízo financeiro que os clientes tiveram nesse período. Isso também vale para outras academias - caso os consumidores tenham denúncias ou reclamações, pedimos que entrem em contato conosco, nos canais de atendimento, para que possamos tomar as medidas cabíveis”, afirmou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Caso seja comprovada a má prestação de serviços, o estabelecimento poderá ser multado (em valor a ser definido).

Atendimentos presenciais suspensos

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) informa que os atendimentos na sede do órgão, na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, seguem suspensos. A medida foi tomada em cumprimento ao Decreto nº 43.271, de 6 de janeiro de 2021.

Neste período, os servidores do Procon-AM, que estão em regime de teletrabalho, realizam atendimentos somente pelo site http://www.procon.am.gov.br e pelos e-mails institucionais [email protected] (denúncias) e [email protected] (reclamações e dúvidas).

Os consumidores também podem entrar em contato por meio do 3215-4015, em funcionamento das 8h às 17h.

As reclamações registradas por e-mail devem ser acompanhadas de cópias dos documentos pessoais do consumidor, de comprovante de residência e de todo e qualquer documento que esteja relacionado à reclamação, como prints, cupom fiscal, fatura contestada, contrato celebrado entre as partes e afins.

