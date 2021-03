AM deve receber novas doses da CoronaVac nesta quarta (3), diz David

As vacinas devem seguir diretamente para a área de armazenamento da Fundação de Vigilância em Saúde ( | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus – Até 60 mil doses da vacina CoronaVac devem chegar em Manaus nesta quarta-feira (3), segundo o prefeito David Almeida, em entrevista a uma TV local. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde, através do Governo Federal, e a distribuição na capital e no interior do estado será responsabilidade do Governo do Amazonas.

Conforme David Almeida, as doses recebidas pela Prefeitura de Manaus atendem todos os idosos de 65 a 69 anos, e os novos imunizantes devem abranger uma nova faixa etária, que será definida pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Após chegar em Manaus, as vacinas seguem diretamente para a área de armazenamento da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Na fase atual de vacinação, mais de 129 mil doses já foram aplicadas desde que a vacinação teve início, em 19 de janeiro, priorizando trabalhadores da saúde, idosos de 70 anos, idosos residentes em instituições de longa permanência, pessoas com deficiências internadas em unidades assistenciais e indígenas aldeados.

Nova etapa

Seguindo a campanha de vacinação, onde os idosos são atendidos por idade, em ordem decrescente, a nova etapa deve abranger as 6,9 mil pessoas do grupo de 60 a 64 anos, conforme dados que a Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) divulgou.

Parte do atendimento aos novos grupos será agendado de modo eletrônico, por meio do Imuniza Manaus. O sistema foi aberto para cadastramento dessa faixa etária na última segunda-feira (22), e vai continuar a receber inscrições. A inscrição não é obrigatória, mas os cadastrados terão a oportunidade de ir ao posto de vacinação com data e hora marcadas, reduzindo o tempo de espera e do próprio atendimento, já que os dados constam no sistema e precisam ser apenas conferidos.

