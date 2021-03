Avenida Oitis terá trânsito alterado por conta de obras; veja mudanças

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura Municipal de Manaus, estarão presentes para orientar os motoristas quanto à mudança no trânsito local | Foto: Reprodução

Manaus - O tráfego de veículos na avenida Oitis, no trecho que passa sob o viaduto da alameda Cosme Ferreira, antiga estrada do Aleixo, no Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus, será interditado temporariamente nos dois sentidos e desviado para as alças existentes nas laterais do complexo.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), informa à população que a interdição desse trecho acontecerá a partir das 7h da manhã desta quinta-feira (4). De acordo com a Seinfra, o prazo de realização da obra é de 120 dias.

O desvio do fluxo de veículos para as alças acontece devido à realização da obra de duplicação do viaduto existente no local, com a construção de uma segunda ponte, como parte das obras do Anel Viário Leste.

Como medida de prevenção e para garantir a segurança dos motoristas, a Secretaria de Infraestrutura determinou à empresa que providenciasse a sinalização indicativa da obra e do desvio, o que efetivamente já foi feito com a colocação de placas em pontos estratégicos da pista.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da Prefeitura Municipal de Manaus, estarão presentes para orientar os motoristas quanto à mudança no trânsito local.

A Seinfra pede atenção e cautela aos motoristas que se utilizam da avenida Oitis, por conta dos serviços no local. Quando concluída, a obra vai melhorar substancialmente o tráfego de veículos naquela área da cidade, principalmente quanto aos veículos pesados, como caminhões e carretas oriundas das fábricas do Distrito Industrial.

