Pista de pouso de Pauini é tema de debate na Aleam

Manaus (AM) - Em seu discurso na sessão híbrida desta terça na Aleam, o deputado Belarmino Lins (PP) também enfatizou a importância da revitalização da pista de pouso do aeroporto da cidade de Pauini, prometida pelo governador Wilson Lima durante visita ao município. “O governador assumiu compromisso com o prefeito Renato Afonso no sentido de determinar imediatamente uma equipe da Seinfra para realizar um levantamento visando a recuperação e o recapeamento da pista de pouso do aeroporto de Pauini, e anunciou que ainda este ano voltará ao município para inaugurar a pista devidamente recapeada”, frisou.



Belarmino finalizou seu discurso destacando também o governador pelo envio à Aleam de projeto de lei que concederá anistia total ou parcial de dívidas a produtores e empreendedores com financiamento junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

Em apartes, os deputados Adjuto Afonso (PDT0, Alessandra Campêlo (MDB) e Dr Gomes (PSC) elogiaram o pronunciamento de Belarmino, ressaltando a anistia que, se aprovada pelo Parlamento Estadual, beneficiará os empreendedores que tiveram suas atividades produtivas prejudicadas pela pandemia e pela enchente.

*Em Tempo com informações da assessoria

