Prefeitura de Manaus realiza obras em ruas para impedir alagações

Manaus realiza obras preventivas para evitar transtornos com as chuvas | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus tem intensificado obras emergenciais por toda a cidade. De acordo com a assessoria, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalha para recuperação e implantação de drenagens profundas nos bairros da capital. A ação visa prevenir alagações típicas do período chuvoso.

Para o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, ações preventivas são eficazes para prevenir situações mais complicadas no período do inverno amazônico. “Manaus tem muitas áreas que precisam de implantações de drenagens, outras necessitam ser substituídas por estarem muito desgastadas e não comportarem o volume d’água das chuvas desse período", disse Rotta.

Morro da Liberdade

Nesta terça-feira, 2/3, a equipe da Seminf da Divisão Distrital do Morro da Liberdade, na zona Sul, iniciou a obra de drenagem profunda na rua Elesbão Luz, bairro Colônia Oliveira Machado, com aproximadamente 200 metros de extensão.



Na sequência será realizada a terraplanagem com a compactação do solo para receber a camada asfáltica. A drenagem de mais de 30 anos se rompeu e formou uma cratera gigantesca, comprometendo a circulação dos moradores até suas casas e dos veículos no local.

Segundo os moradores, o problema na via é recorrente e a tubulação de drenagem sempre se rompe com o excesso de chuvas. Eles disseram que a situação foi ainda pior, porque a cratera que se formou estava atingindo a calçada, e eles estavam com receio de que o problema comprometesse as residências.

“Nós sempre temos esse problema durante as chuvas, mas, desta vez, a situação se agravou com esse buraco enorme que abriu. Sempre tapavam o buraco de forma superficial e ele se abria novamente, agora, pelo que vejo, o serviço está sendo feito de forma definitiva”, disse a comerciante Maria Célia de Souza Gomes, moradora da área.

Coroado

Já na zona Leste, a equipe do Distrito de Obras da Seminf iniciou obras preventivas de drenagem superficial na rua Hugo de Abreu, bairro Coroado, onde está sendo executada a recuperação de, aproximadamente, quatro metros de drenagem. O problema de manutenção gerava alguns transtornos aos moradores quando chovia, devido à alagação da via.

Na avenida Rodrigo Otávio, no Japiim, zona Sul da cidade, está sendo executado o serviço de manutenção de uma drenagem superficial de quatro metros, com troca de parte da tubulação por outra nova, para evitar rompimento e transtornos para os motoristas que trafegam na via.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Avenida Oitis terá trânsito alterado por conta de obras; veja mudanças

Parede de quarto desaba e mata autônomo no Centro de Manaus