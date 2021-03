Amazonas ultrapassa a marca de 11 mil mortes por Covid-19

Manaus (AM) - O Amazonas já ultrapassou o número de 11 mil mortes. A triste marca foi atingida nesta terça-feira (2) com a confirmação de mais 74 óbitos hoje, sendo 25 das últimas 24 horas e 49 diagnosticados após investigação.

O boletim da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) informou também o diagnóstico de 1.576 novos casos da Covid-19, totalizando 318.244 casos da doença no estado.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (1), foram registrados 41 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 35.760 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 11,24% dos casos confirmados ativos.

Nesta edição, dois municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí e Nova Olinda do Norte. O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.

Atualmente Manaus já se encontra na fase vermelha, mas os 61 municípios do interior continuam, desde janeiro, na fase roxa, esta que é a classificação máxima de risco para transmissão de Covid-19.

Dos 318.244 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (02), 147.292 são de Manaus (46,28%) e 170.952 do interior do estado (53,72%).

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, há o registro de 7.810 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 3.202.

