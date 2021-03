Mesmo com mortes de profissionais, concursos são descartados no AM

Prefeitura e governo do Amazonas descartam concursos públicos | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Há quase um ano do registro do primeiro caso da Covid-19, o Amazonas ainda se reconstrói do prejuízo causado pela pandemia. Serviços como educação e trânsito tiveram que ser parcialmente paralisados ou transferidos para atendimento remoto. Já saúde e segurança nem sequer conseguiram se resguardar. O número de contaminados e mortos é o reflexo do vazio deixado pelo novo coronavírus. E mesmo com um total de 360 mortes de profissionais entre professores, policiais, enfermeiros e médicos, concursos públicos são descartados pela prefeitura e governo do Amazonas.



A segurança pública do Amazonas perdeu nos dois anos, 2020 e 2021, 56 profissionais. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), no ano de 2020 foram registrados quatro óbitos de servidores da Polícia Militar, duas mortes da Polícia Civil e um óbito da SSP. Já em 2021, com apenas dois meses, foram registrados 49 óbitos de servidores da ativa, sendo 23 da Polícia Civil, 21 da Polícia Militar, três do Detran-AM e dois da SSP. Os números representam uma alta de 600% em 2021 no número de mortes destes profissionais, se comparado a 2020.

A segurança pública do Amazonas perdeu nos dois anos, 2020 e 2021, 56 profissionais | Foto: Divulgação

Para a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia e Bombeiros Militares do Amazonas (ASSBPMAM) este número é ainda maior. “Só no mês de janeiro faleceram 30 policiais militares da ativa e da reserva. Ano passado a média era de três a quatro policiais por dia. De janeiro para cá estão morrendo de dois a três policiais militares por dia”, afirma o presidente ASSBPMAM, sargento Pereirinha



Um desses casos que pertencem a esta triste estatística é o de Marlison Couto Ferreira. A viúva do Policial Militar falou com o EM TEMPO sobre a perda do seu amado. “Não consigo ser precisa de quando ele pegou, mas foi no trabalho. Ele não parou [de trabalhar] mesmo com a pandemia”, afirmou a advogada Adriana Couto, esposa do policial. “Na véspera do Natal um parente me ligou dizendo que ele tinha passado mal no trabalho e havia sido internado. Eu estava esperando ele em Parintins para passarmos o fim de ano juntos”. Marlison tinha 21 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Amazonas e dez anos de casado com Adriana.

Marlison Ferreira Couto tinha 21 anos de serviços prestados. Ele era segundo sargento | Foto: Reprodução/Arquivo pessoas

Profissionais da saúde

Embora os servidores públicos da segurança estejam na linha de frente da Covid-19 é de total concordância que os profissionais da saúde sejam os mais vulneráveis nessa linha de frente. O EM TEMPO entrou em contato com a Fundação de Vigilância e Saúde (FVS) para saber o número de profissionais da área que faleceram em virtude da pandemia. Em nota, eles informaram que ainda estão levantando estes números.

Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) esclarece que 60 servidores faleceram | Foto: Reprodução

Em contato com o Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), o presidente Mário Viana informou que também não tem acesso a esses números. “Estou desde o começo da pandemia buscando isso. Eles não me passaram essa informação, mas o número com certeza é alto e isso é preocupante”, contou ele.



A técnica em enfermagem Jéssica Sabrina, conta um pouco da realidade no interior do estado. “Eu trabalhei em Manacapuru com dois médicos obstetras que estão fazendo muita falta. Ambos tomavam todas as precauções, mas eles faleceram em um intervalo de menos de um mês. Eram dois profissionais alegres, humildes e muito humanos”, contou ela.

Os médicos peruanos Jaime Limpias e Jaime Garcia faleceram por conta Covid-19 em menos de um mês | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) esclarece que 60 servidores faleceram em decorrência de complicações causadas pela Covid-19, nove eram técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e três médicos.

Educação

O Amazonas perdeu 113 professores | Foto: Reprodução

A educação no Amazonas é outro serviço que teve alta na morte de seus profissionais pela Covid-19. Conforme a Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), o Amazonas perdeu 113 professores. Mas o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) contraria estes números e revela que os números são ainda maiores, totalizando 202 trabalhadores da educação mortos pela Covid-19.



Segundo a avaliação da presidente do Sinteam, Ana Cristina, o número alto de professores vítimas da Covid-19 se deve ao retorno precoce das aulas presenciais. “Os trabalhadores ficaram em situação de vulnerabilidade”, contou.



A Secretaria Municipal de Educação (Semed-Manaus) informou que até o dia 19 de fevereiro, 42 servidores, entre professores e pedagogos, faleceram em decorrência da Covid-19.

Ana Cristina Campos, servidora da educação municipal, é uma dessas vítimas. Hoje restam apenas as lembranças dos amigos, filhos e do marido Gilberto Campos. “Ela era uma esposa e mãe atenciosa e sempre se preocupou em cuidar de nós. Adoecemos antes dela e infelizmente ela se contaminou também. Só que com ela foi devastador”, conta o autônomo Gilberto Campos.

Gilberto e os filhos perderam a servidora pública Ana Abreu no fim de janeiro | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O marido lembra a luta de sua esposa contra a doença. “No meio de janeiro ela passou muito mal e precisou ser levada à policlínica da Redenção, onde permaneceu internada por uma semana. Seu quadro se agravou de maneira muito rápida, ao ponto de no terceiro dia precisar ser transferida para uma UTI”, lembra.



Concurso descartado

O EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social do Amazonas (Secom) para saber se haverá um novo concurso público para preencher estas vagas que se abriram com o falecimento dos servidores. Em nota eles informaram que não há previsão para a realização de concurso público no âmbito da administração pública estadual, uma vez que a Lei Complementar 173 congelou a realização de concursos públicos em todo o país até dezembro de 2021.

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Administração, Planejamento e Saúde (Semad), Educação (Semed) e Saúde (Semsa), informou que devido às condições econômicas adversas em razão da pandemia, o município não estuda, neste momento, a realização de concursos públicos. A Semed informa que nos próximos dias irá convocar 400 professores do cadastro reserva do concurso realizado pelo órgão em 2017, com homologação do resultado final em 2018. A princípio, o certame foi destinado a preencher 400 vagas, sendo nomeados mais de 3 mil candidatos no cadastro reserva.

O último concurso para a PM ocorreu em 2011. Certames estaduais previstos para 2018 como da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e Bombeiros do Amazonas que foi prometido em 2017 pelo ex-vice-governador e ex-secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva A expectativa era que fossem abertas 8,2 mil vagas, sendo 5,8 mil para a PM e 2,3 mil para PC, mas até o momento não ocorreu.

Luto pelos profissionais mortos pela Covid-19 | Foto: Divulgação

O EM TEMPO se solidariza com as famílias que perderam seus entes queridos. Até por isso contou a história de alguns familiares nesta matéria. Entendemos que nada irá substituir as pessoas que se foram, mas pelo dever de informar, buscou uma posição junto ao estado e município, tendo em vista que a pandemia também deixou um vazio na prestação de serviços.



