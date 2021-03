Prefeitura de Manaus firma parceria com a FAB para acelerar vacinação

Prefeitura afirmou parceria com Forças Armadas para acelerar vacinação. | Foto: João Viana / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), firmou parceria com o Comando Militar da Amazônia (CMA) e 36 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica começaram na tarde desta terça-feira, (2), o processo de digitação das pessoas imunizadas, atualizando o vacinômetro em tempo real, dando mais transparência ao processo.

Até o momento, mais de 150 mil doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas, o que corresponde a 5,81% da população amazonense. Para o tenente Willian Dias, secretário da Casa Militar, essa parceria que surgiu por iniciativa do prefeito David Almeida, é fundamental.

“A ideia partiu do prefeito David Almeida e a gente pediu o apoio do Exército brasileiro, que nos deu um suporte maior com a vacinação. É uma iniciativa importante para manter a transparência e a celeridade das informações”, enfatizou.

Os 36 militares são coordenados pelo superintendente do CCC, Sandro Diz, e vão incluir no Vacinômetro, informações de nove, dos 133 pontos de imunização espalhados pela cidade, contemplando mais de 50% dos vacinados diariamente.

“Os distritos de Saúde Norte, Sul e Oeste trazem diariamente a lista de vacinados e com o braço amigo do CMA a digitação será feita de forma muito mais célere. Ainda estamos no meio do dia e já temos cadastrados e vacinados mais de quatro mil pessoas. Essa parceria nos permitirá divulgar as informações praticamente em tempo real”, destacou Diz.

Para a Marinha, que já vem dando apoio logístico às ações de combate à Covid-19, essa parceria reforça sua missão que é de preparar e empregar o poder naval, a fim de contribuir para a defesa da pátria, explica o capitão de fragata, Henrique.

“A solicitação de apoio veio do Comando Conjunto da Amazônia que está gerenciando as ações de combate ao coronavírus em toda a região amazônica. Além do apoio no cadastro, também estamos realizando inspeções navais e apoio logístico de materiais fluviais”, afirmou o capitão.

Os soldados ficarão à disposição do CCC durante todo o período de vacinação, enquanto houver alta demanda.

