Prefeitura realiza mutirão de obras no bairro Coroado

Cerca de 100 toneladas de massa asfáltica estão sendo utilizadas por dia da ação, com expectativa de finalizar até o fim desta semana. | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou na tarde desta terça-feira, (2), o mutirão de obras, na zona Leste, onde 70 ruas do bairro Coroado estão sendo revitalizadas com serviços de tapa-buracos, como determinou o prefeito David Almeida.

Dentro do cronograma semanal da Seminf, quatro equipes de obras do distrito do Coroado, com 15 trabalhadores, realizam o serviço de manutenção em vias de menor fluxo de veículos, aplicando 100 toneladas de massa asfáltica por dia na ação, com expectativa de finalizar até o fim desta semana.

Segundo o o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, Manaus terá sempre mutirões de serviços básicos que levarão melhorias às comunidades. O serviço de tapa-buracos é realizado em áreas que necessitam apenas de manutenção.

“Estamos realizando verdadeiros mutirões de infraestrutura básica e com isso vamos levar qualidade de vida, por meio dessas obras em localidades que há tempos não recebiam a devida atenção. São áreas que comportam tapa-buracos, são trechos que precisam de manutenções. Ressaltamos que a Seminf também tem feito recapeamentos em grandes avenidas. O prefeito David Almeida determinou empenho e eficácia no serviço. Estamos cumprindo à risca”, pontuou Rotta.

Melhorias

Conforme os moradores, serviços semelhantes não eram executados nas vias do bairro, o que comprometia a trafegabilidade de veículos em algumas ruas. "Eu sou morador aqui do Coroado há 46 anos e nunca vi esses serviços, sempre tivemos esses problemas de buracos, creio que agora vai melhorar bastante com esses serviços que estão executando por aqui", disse o marceneiro Gilberto da Silva.

Posteriormente à conclusão dos serviços de tapa-buracos no Coroado, as equipes seguem com os trabalhos para os bairros São José, Jorge Teixeira e Colônia Antônio Aleixo.

A população pode contribuir com os serviços de infraestrutura da prefeitura informando, por meio das redes sociais @seminf_manaus, os locais problemáticos e, assim, direcionando as equipes aos lugares com necessidade efetiva de obras emergenciais.

