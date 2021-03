Grave acidente: 5 pessoas da mesma família ficam feridas em Manaus

O acidente ocorreu sobre a pista molhada pela chuva | Foto: Reprodução

Manaus - Um grave acidente de trânsito entre um carro de passeio e uma máquina compactadora de asfalto deixou cinco pessoas da mesma família e um funcionário da prefeitura feridos. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (2), na avenida das Torres, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM), a família estava em um veículo modelo Pálio Weekend, quando colidiu contra a lateral de um maquinário da prefeitura, que realizava obras de recapeamento da via. No momento do acidente, a pista ainda estava molhada pela chuva registrada na capital durante a noite desta terça.

Na ocasião, cinco pessoas do veículo de passeio ficaram machucados, sendo que quatro deles ficaram presos às ferragens, e conseguiram ser retirados após o resgate dos bombeiros. Além disso, o condutor da máquina de compactadora de asfalto da prefeitura também se feriu.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) conduziram socorreram as vítimas, e as levaram a uma unidade da capital. Ambas estão conscientes.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local do acidente para investigar as circunstâncias da ocorrência. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Outro caso



Na última sexta-feira (26), uma colisão entre um micro-ônibus de rota de uma empresa do Distrito Industrial e um ônibus coletivo, da linha 621, deixou sete pessoas feridas. O acidente aconteceu por volta de 6h30, na avenida Buriti, Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus. Todas as vítimas estavam no veículo privado a caminho do trabalho.

