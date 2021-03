Chuva impede entrega de obras na avenida João Valério, diz prefeitura

A equipe da prefeitura tem vistoriado o andamento da obra | Foto: Dheyzo Lemos/ Semcom e Osmar Neto/Seminf

Manaus - As constantes pancadas de chuvas registradas nos últimos dias em Manaus, têm impedido a entrega das obras de reconstrução da avenida João Valério, no trecho entre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery.



De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), as obras já estão prontas para serem entregues desde o último domingo (28), faltando apenas a aplicação da massa asfáltica para a liberação da pista.

No entanto, o tempo chuvoso registrado em Manaus tem impedido que o asfaltamento seja aplicado de maneira adequada, para que a via seja entregue.

A determinação do prefeito David Almeida, assim como do vice e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, é de que a obra seja finalizada o mais breve possível, se quem se cometam erros que possam causar transtornos futuros.

