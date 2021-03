Internos de centros socioeducativos participam do 'Aula em Casa' no AM

Socioeducandos acompanham atividades do “Aula em Casa” em televisores. | Foto: Raine Luiz/Sejusc

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) recebeu, na última segunda-feira (1°), dez antenas doadas por uma empresa privada para os aparelhos televisores de 43 polegadas cedidos pela Secretaria de Educação e Desporto (Seduc) para os Centros Socioeducativos do Amazonas.

No total, a doação beneficiará 45 adolescentes do sistema socioeducativo por meio do projeto “Aula em Casa”, da Secretaria de Educação, que retomou as atividades remotas na segunda-feira, em cumprimento ao Ano Letivo de 2021.

A secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, reforçou que essas parcerias são fundamentais para garantir que os socioeducandos consigam acessar os canais disponibilizados para as aulas.

“Precisávamos das antenas e dos aparelhos televisivos para garantir o direito desses adolescentes de frequentar uma escola, nesse caso de forma virtual, por conta da pandemia da Covid-19. Assim, poderão assistir diariamente às aulas e ter um futuro melhor através da educação”, afirmou.

Segundo a secretária executiva de Direitos da Criança e Adolescente da Sejusc, Edmara Castro, o Ano Letivo 2021 seguirá o sistema de aulas on-line, sendo de extrema importância para o aprendizado dos adolescentes.

“Estamos com expectativa positiva, pois acredito que o aprendizado é muito mais fácil de ser alcançado quando realmente temos aulas, que são muito importantes para que educação não pare durante esse período de pandemia”, disse.

‘Aula em Casa’

O projeto, lançado em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus, consiste na transmissão de videoaulas pela TV aberta e internet, por meio do aplicativo “Aula em Casa” e plataformas digitais.

*Com informações da assessoria.

