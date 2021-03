Prefeitura de Manaus melhora setor de tecnologia

Data center | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A partir de 2021, o datacenter da Prefeitura de Manaus passa a contar com, pelo menos, 700 terabytes para armazenamento de dados com a implementação de tecnologia hiperconvergente – estrutura de Tecnologia da Informação (TI) que combina armazenamento, processamento e rede em um único sistema.



De acordo com a assessoria, o upgrade é para atender a crescente demanda por serviços essenciais prestados ao cidadão e servidores a partir de um ambiente 100% virtual.

Os novos equipamentos dobrarão a capacidade de armazenamento e processamento de dados do datacenter da Prefeitura de Manaus, além de viabilizar a atualização de licenças para uso de softwares, como explicou o subsecretário de TI da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Richard Douglas.

“Atualmente, dispomos de 350 terabytes para armazenamento de todos os dados do município. Com a ampliação, vamos ter a capacidade de armazenar mais de 700 terabytes de dados. Isso significa maior capacidade de operação dos sistemas utilizados pelos órgãos colegiados da prefeitura”, informou Douglas.

O espaço alcançado será suficiente para armazenar, em estrutura própria da Prefeitura de Manaus, todos os sistemas adquiridos ou desenvolvidos pelas secretarias, garantindo assim segurança para seus dados.



‘Atendimento on-line’

O cenário da pandemia da Covid-19 – em que muitas secretarias municipais tiveram que suspender seus atendimentos presenciais como forma de prevenção – obrigou a prefeitura a avançar substancialmente na oferta de serviços virtuais.

O atendimento on-line, que já era disponibilizado por algumas secretarias antes da pandemia, passou a ser a realidade de todos os órgãos municipais, principalmente dos que prestam serviços essenciais como Educação, Saúde e Infraestrutura.

