Seinfra apresenta detalhes da revitalização da rodovia AM-010

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) realizou, na manhã desta quarta-feira (03/03), a segunda reunião preparatória para a audiência pública virtual, a ser realizada no dia 12 de março, às 10h, sobre o projeto de reforma e modernização da rodovia AM-010, a estrada que liga Manaus a Itacoatiara

O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, apresentou detalhes do projeto, destacando os benefícios da obra para os municípios sob as áreas de influência e para o estado do Amazonas.

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, destacou o fluxo diário de 3 a 4 mil carretas de soja e de gás em uma estrada que não havia sido projetada para receber esse tipo de tráfego.

O prefeito de Urucará, Enrico Falabella, elogiou a iniciativa da obra pela sua importância social e principalmente econômica para todos os municípios vizinhos. “Perdi a conta de quantas vezes foi anunciado que essa estrada seria recuperada, seria refeita, e nenhum projeto foi realizado, nunca vimos isso acontecer efetivamente. E hoje, ouvindo o secretário de Infraestrutura apresentando o projeto, nós vislumbramos a possibilidade de que esse sonho seja realizado”, explicou.

A audiência pública virtual para apresentação e discussão do projeto de Reforma e Modernização da AM-010 será realizada no dia 12 de março, a partir das 10h, com a participação das prefeituras e órgãos envolvidos.

Participantes

A reunião contou com a participação dos prefeitos Anderson Souza, do Rio Preto da Eva; Enrico Falabella, de Urucará; José Júlio, representando o prefeito de Urucurituba; da deputada estadual Terezinha Ruiz e de Jefferson Veras, da assessoria de comunicação do deputado estadual Cabo Maciel. No dia 22 de fevereiro, a Seinfra já havia apresentado o projeto às prefeituras de Manaus, Silves, Itacoatiara e Itapiranga.



Inscrições



Os interessados em participar da audiência deverão acessar o formulário de inscrição que está disponível no site da Seinfra, no endereço eletrônico: www.seinfra.am.gov.br.

Após efetuada a inscrição, limitada a um total de 250 participantes, será encaminhado um e-mail de confirmação e instruções sobre como acessar o evento.

Outras informações podem ser obtidas por meio do Aviso de Audiência Pública Virtual nº 01/2021, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na página 21 da edição de nº 34.445, publicada no dia 26 de fevereiro.

A Seinfra também disponibilizou o número para contato (92) 99263-0198, para informações sobre a inscrição e participação.

