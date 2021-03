Arcebispo emérito de Manaus morre após cinco dias de internação

Conforme a Arquidiocese, ele deu entrada no pronto atendimento do hospital e ao fazer exames foi detectada uma infecção urinária em alto nível | Foto: divulgação

O falecimento do arcebispo emérito Dom Sergio Castriani, aos 66 anos, foi comunicado nesta quarta-feira (3), pela Arquidiocese de Manaus. Ele estava internado desde o dia 26 de fevereiro em um hospital particular da capital com o quadro de saúde grave.

Conforme a Arquidiocese, ele deu entrada no pronto atendimento do hospital e ao fazer exames foi detectada uma infecção urinária em alto nível. O quadro agravou-se na mesma noite ao sofrer um infarto e por isso foi necessário transferi-lo para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde encontrava-se sedado e entubado. No domingo (28/2) precisou fazer hemodiálise pois houve paralização da função renal.

Na terça-feira (2), o Boletim Médico informou que há dois dias não foi necessário realizar a hemodiálise, mas ainda se encontrava sedado e entubado e recebendo medicação para a infecção urinária e outros procedimentos. As informações a respeito do funeral ainda serão divulgadas oficialmente.

Saiba mais sobre o arcebispo emérito:

Dom Sergio nasceu no dia 31 de maio de 1954 em Regente Feijó (SP)

Ordenação Presbiteral: 9/12/1978 – São Paulo / SP

Nomeado Bispo Coadjutor de Tefé: 27/5/1998

Ordenação Episcopal: 9/8/1998 – Tefé / AM

Tomada de Posse como Bispo Prelalo de Tefé: 19/10/2000

Nomeação Arcebispo de Manaus: 12/12/2012

Tomada de Posse: 23/2/2013 – Manaus-AM

Lema Episcopal: “Habitou entre nós”

