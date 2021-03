PM doa cestas básicas para famílias atingidas pela cheia no Amazonas

Segundo a Defesa Civil do Amazonas, o município de Boca do Acre está em situação de emergência | Foto: (Divulgação)

Em uma ação humanitária em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), município amazonense em situação de emergência por causa da cheia dos rios da região, policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizaram uma campanha para arrecadar alimentos e fizeram a doação de 70 cestas básicas para famílias atingidas pela enchente.

A entrega dos alimentos, a maioria doação feita pelos próprios policiais militares, começou a ser feita na terça-feira (02/03). Essa é a terceira ação social realizada pelo efetivo da 5ª CIPM para apoiar as famílias ribeirinhas, que estão com suas casas inundadas. Nas últimas duas doações, foram distribuídos mais de 50 kits de alimentos não perecíveis.

De acordo com o comandante da 5ª CIPM, tenente Bruno Almeida, foi realizado um levantamento das famílias a serem atendidas com as doações e os policiais militares de plantão fizeram a entrega em lanchas, visitando cada uma das residências selecionadas.

“A maioria dos alimentos foi doada pelos próprios policiais militares, mas também recebemos doações de amigos da polícia, que já conhecem a nossa ação e fizeram questão de ajudar. A cidade toda está debaixo d’água e nós temos que fazer a nossa parte para ajudar os comunitários”, salientou.

Segundo a Defesa Civil do Amazonas, o município de Boca do Acre está em situação de emergência, decretada desde o dia 20 de fevereiro. Atualmente, 2.118 famílias estão sendo afetadas pelo fenômeno natural.

*Com informações da assessoria

