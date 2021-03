Ciclista é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Manaus

O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. | Foto: Reprodução

Manaus - Pouco menos de uma semana após a morte do músico do Boi Garantido, Mauro Júnior Filho, que foi atropelado enquanto trabalhava de bicicleta, outro ciclista entregador de delivery também se envolveu em um acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (3), na avenida Torquato Tapajós, zona Centro-Sul de Manaus. Desta vez, a vítima não corre risco de morte.

Segundo testemunhas relataram à polícia, o rapaz estava indo entregar um pedido, quando passava próximo a um posto de combustíveis. Na ocasião, ele foi atingido por um veículo e o condutor fugiu sem prestar nenhum socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) realizou os primeiros socorros à vítima, e a levaram uma unidade hospitalar da capital. O ciclista sofreu apenas ferimentos no braço, e não corre risco de morte.

A Polícia Civil deverá investigar a identidade do motorista que fugiu do local do acidente.

Na semana passada, músico do Garantido morreu atropelado enquanto realizava entregas de bicicleta

Aos 29 anos, o integrante da batucada do Boi Garantido, Mauro Júnior Filho, morreu após ser sido atropelado por um carro, enquanto trabalhava como entregador de delivery , na noite do último sábado (28), na avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.

