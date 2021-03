Idam reúne com Frooty Brasil para desenvolvimento agroflorestal

Durante a reunião, os gerentes detalharam as atividades realizadas pelo Idam junto aos produtores familiares, explicando aos representantes da Frooty o processo de regularização do agricultor | Foto: Divulgação/Idam

Manaus - Representantes do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) se reuniram nesta terça-feira (2), na sede do órgão, com representantes da companhia de alimentos à base de frutas Frooty Brasil para dialogar sobre a formação de uma parceria com o objetivo de fomentar o desenvolvimento agroflorestal sustentável.

O diretor-presidente Valdenor Cardoso do Idam salientou a importância de uma empresa de grande porte do setor privado procurar uma colaboração com o Idam, a exemplo da parceria que resultou na inauguração de uma agroindústria de castanha-do-Brasil, no município de Tapauá, em 2020.

“A Frooty Brasil é uma empresa que tem responsabilidade social, buscando a expertise do Idam com gestão e produção rural, para organizarmos um programa de desenvolvimento sustentável com produtores até então excluídos deste processo”, delineou.

Durante a reunião, os gerentes detalharam as atividades realizadas pelo Idam junto aos produtores familiares, explicando aos representantes da Frooty o processo de regularização do agricultor e a evolução do cultivo de culturas como as do açaí e do cacau no Amazonas. Também foram definidos os termos e projetos da parceria, como a elaboração de um vídeo para demonstrar boas práticas do cultivo do açaí.

Estiveram presentes o diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, a gerente de Apoio à Produção Vegetal, Anecilene Buzaglo, e o gerente de Apoio à Produção Não Madeireira, Luiz Rocha.



A Frooty Brasil atua em diversos municípios do Amazonas, contribuindo com a cadeia produtiva do açaí no estado e apoiando o Idam em programas de capacitação e ensino de boas práticas de manejo do açaí.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Ciclista é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Manaus

PM doa cestas básicas para famílias atingidas pela cheia no Amazonas