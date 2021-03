Ação de direitos humanos é realizada em transporte coletivo de Manaus

Com a mensagem “Direitos Humanos, Direito de Todos”, a Prefeitura de Manaus, realizou a primeira ação da programação anual de direitos humanos | Foto: Divulgação Semcom

Manaus - Cartazes com informações e número de contato em casos de violação dos direitos foram fixados em ônibus do transporte coletivo em todas as garagens de Manaus, na noite e madrugada desta quarta (3) e quinta-feira (4).

Com a mensagem “Direitos Humanos, Direito de Todos”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou a primeira ação da programação anual de direitos humanos.

O cartaz também traz informações das quatro políticas desenvolvidas pela prefeitura na Semasc: Assistência Social, Mulher, Direitos Humanos e Segurança Alimentar e Nutricional.

“Nós estamos trabalhando seguindo a determinação do prefeito David Almeida de informar à população de que direitos humanos é para proteger as pessoas violadas”, disse a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

As ações da programação anual de direitos humanos seguirão até o dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

