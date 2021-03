Deslizamento deixa trabalhador soterrado na avenida Rodrigo Otávio

O deslizamento ocorreu enquanto era realizada uma obra no local. | Foto: Reprodução

Manaus - Um deslizamento de terra deixou um servidor da concessionária Águas de Manaus soterrado, na manhã desta quinta-feira (4), na avenida Rodrigo Otávio, zona Sul de Manaus. O rapaz foi resgatado pelos bombeiros e encaminhado ao hospital. Ele não corre risco de morte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM), o colaborador estava realizando um reparo na calçada da via quando houve o deslizamento de terra.

Outros funcionários da concessionária conseguiram suspender a cabeça da vítima para que ela conseguisse respirar, enquanto aguardava o socorro chegar.

Já no local, os bombeiros realizaram o resgate do homem, que estava sem lesões aparentes, apenas com alguns desconfortos. Ele estava com os sinais vitais estáveis, e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Ao Portal EM TEMPO a Águas de Manaus informou que está prestando toda a assistência necessária ao servidor. A instituição afirmou, ainda, que todos os seus colaboradores são treinados regularmente.

Confira a nota na íntegra:

A Águas de Manaus informa que está prestando a devida assistência ao colaborador envolvido no sinistro relatado. Ele está em atendimento médico, mas já fora de perigo. O funcionário está sendo acompanhado por um representante da empresa no hospital.

A Águas de Manaus dará toda a assistência que ele precisar para se recuperar e se restabelecer. A concessionária já iniciou uma investigação interna para apurar as causas da ocorrência.

A Águas de Manaus ressalta que todos os trabalhadores, da empresa e de terceirizadas, são submetidos a treinamentos de segurança do trabalho regularmente e dispõem de todos os equipamentos necessários para desenvolver as atividades com segurança.

