Semed irá expandir projeto de gravação de vídeos para alunos em Manaus

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), em Manaus, irá criar dois estúdios equipados para a gravação das aulas do projeto “Eba! Vamos brincar!”, para reforçar o processo de aprendizado durante a pandemia.

A iniciativa, ainda realizada de forma rudimentar, de acordo com a Semed, é destinada à criação de conteúdo lúdico em aulas remotas para alunos da educação infantil. Desenvolvido por 22 professores de educação física, compõem a Caravana da Educação Infantil, atendendo, aproximadamente, 50 mil crianças. Atualmente, a Caravana grava as aulas na sala de recursos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Fernando Trigueiro, usando equipamentos simples.

Evolução do projeto

Segundo o secretário de Educação, Pauderney Avelino, o projeto terá total apoio e será expandido. “Achei fantástico. Esse é um trabalho que tem a iniciativa dos próprios professores do ensino infantil, e eu fiquei muito feliz de ver eles mostrando com criatividade como é possível promover um ensino de qualidade nesse momento difícil que estamos vivendo, com essa pandemia. A Secretaria vai dar todo o apoio para que iniciativas como essa possam progredir na rede”, frisou Pauderney.

A chefe da Educação Infantil da Semed, Ângela Almeida, explicou que as aulas publicadas na plataforma YouTube são fundamentadas em documentos e propostas oficiais da educação infantil da rede municipal. “Mais de 50 mil crianças já assistiram a essas aulas; ou seja, esse projeto, sem sombra de dúvidas, está contribuindo muito com o processo de aprendizagem dessas crianças, e esperamos que sirva de apoio para os professores da rede e a nossos alunos”, destacou.

De acordo com os professores, as aulas são distribuídas também pelo WhatsApp dos pais dos educandos.

