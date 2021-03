Semed realiza Campanha de Combate ao Bullying Escolar em Manaus

| Foto:

Manaus (AM) - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza esta semana Campanha Municipal de Combate ao Bullying Escolar 2021, em Manaus, referente ao “Março Laranja”, que faz parte do Calendário Oficial da capital.

De acordo com a assessoria da Semed, a meta é alcançar todos os alunos da rede municipal de ensino com ações alusivas à temática, com diversas atividades on-line durante todo o mês, na promoção da cultura da paz e do respeito.



Segundo a assessora técnica da Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe) da Semed, Eliana Hayden, o trabalho pedagógico dos educadores sobre a temática visa informar aos alunos que o bullying é uma atitude desrespeitosa. “A campanha ‘Março Laranja’ tem esse propósito, visto que o bullying, o ciberbullying, como outras formas de violência, são fenómenos que se registram com muita preocupação na vida das crianças e dos adolescentes, podendo ser devastadores", disse Eliana.

Empatia e respeito

A assessora técnica disse também que as ações preventivas e educativas têm a intenção de despertar em todos a cultura do respeito, da empatia e da capacidade de se colocar no lugar do outro, evitando a prática repetida da violência, que na maioria das vezes causa danos irreversíveis na vida da vítima.

Março Laranja



O “Março Laranja” visa promover, no âmbito escolar e na sociedade em geral, o debate sobre o bullying nas escolas, estimulando campanhas educativas e informativas, bem como a sensibilização, o diagnóstico e a prevenção desse tipo de violência, envolvendo a comunidade, os pais, professores e outros profissionais que atuam nas áreas da educação e da proteção à criança e ao adolescente.

Conheça os vários tipos de bullying:

Físico – bater, empurrar, cercar, puxar os cabelos, perseguir, roubar ou destruir objetos pessoais da vítima;

Verbal – difamar, provocar, ameaçar, insultar, colocar apelidos maldosos;

Sexual – assediar, abusar ou tocar de forma não consentida, indesejada e inapropriada no corpo da vítima;

Psicológico – coagir, intimidar, discriminar, humilhar, falar impropérios para a vítima;

Ciberbullying – adotar os comportamentos acima referidos (à exceção dos físicos), através das tecnologias da informação e comunicação.

Os comportamentos de bullying podem se encaixar simultaneamente em mais do que um desses tipos.

