No AM, bebê de um ano quase morre engasgado com saliva

Humaitá (AM) - Policiais militares da equipe de Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) salvaram uma menina de 1 ano de idade, que apresentava quadro de engasgamento em Humaitá. A ação ocorreu na manhã da terça-feira (2), no bairro Nossa Senhora do Carmo, naquele município, distante 590 quilômetros da capital.

Conforme informações do 4º BPM, a equipe militar tática realizava patrulhamento pela rua da Olaria, no bairro Nossa Senhora do Carmo, por volta de 10h30 da terça-feira, quando foi acionada por uma moradora em desespero, pedindo ajuda e com seu bebê nos braços, desacordado.

Engasgo com saliva e catarro

Os militares desembarcaram e rapidamente iniciaram os procedimentos de primeiros socorros para reanimar a criança. Durante a ação, a genitora relatou que ela estaria engasgada com saliva e catarro, o que foi observado pelos policiais. Os militares então aplicaram a manobra de Heimlich, na qual se utilizam as mãos para pressionar o diafragma de uma vítima engasgada, de forma a provocar tosse. No caso da criança, a técnica foi aplicada com extremo cuidado, para que a respiração retornasse.

Os militares também acionaram uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que rapidamente chegou ao local e concluiu os procedimentos, desobstruindo totalmente as vias respiratórias da criança. A bebê expeliu secreções e voltou a respirar normalmente.

Os militares ainda prestaram assistência e apoio à criança e à mãe, tranquilizando e conduzindo as duas à unidade hospitalar regional de Humaitá, para os demais protocolos do atendimento médico. Conforme as informações da unidade de saúde, mãe e criança passam bem.

*Com informações da assessoria

