Casa Miga LGBT realiza segunda edição do Workshop de Empreendedorismo

Manaus (AM) - Nesta segunda-feira, 08 de março, a Casa Miga – Acolhimento LGBT+ em parceria com a Mary Kay, realizará a segunda edição do Workshop de Empreendedorismo Social. O evento acontecerá em celebração ao Dia da Internacional da Mulher e terá como principal público mulheres transgênero, cisgênero, mulheres pretas e mães solo. O Workshop será ministrado pela consultora de vendas Iara Rodrigues e acontece a partir das 14h. As vagas estão abertas e podem ser preenchidas através do email [email protected] ou entrando em contato com o Coordenador Lucas Brito, responsável pela Casa: (92) 98450-7199.

Sobre a Casa Miga – Acolhimento LGBT+

A Casa Miga é um local de acolhimento de brasileiros, refugiados e imigrantes LGBTs expulsos de casa e/ou em situação de vulnerabilidade social. Com a ajuda de parceiros como a ACNUR e outras instituições, ela é uma realidade desde o ano de 2018. A Casa Miga funciona sem financiamento público e de forma independente por meio da Associação Manifesta LGBT+, fundadora do projeto na cidade de Manaus, Amazonas.

Entre as principais atividades desenvolvidas pela Casa, destacam-se cursos profissionalizantes e educacionais, como o Prepara Miga, destinado a estudantes que buscam capacitação para o vestibular, e outras ações integradas, como atendimento psicológico e social.

Serviço: 2º Workshop de Empreendedorismo Social.

Onde: Casa Miga – Acolhimento LGBT+.

Quando: 08 de março (Segunda-feira), às 14h.

Quem: Mulheres trans, cis, pretas e mães solo.

Mais informações: [email protected]

