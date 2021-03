Governo Federal inclui profissionais da Educação em grupo para vacina

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) incluiu os trabalhadores da área de Educação na lista de serviços essenciais e no grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19. A informação foi confirmada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em post compartilhado nas redes sociais.

O documento do Ministério da Saúde foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o detalhamento de quais grupos terão prioridade para a vacinação contra o coronavírus.

De acordo com informações divulgadas pela agência Reuters, a Secretaria de Vigilância em Saúde, do ministério da Saúde, por meio de nota afirma que "principalmente no ensino básico, esses profissionais possuem contato com muitos alunos simultaneamente, é de extrema relevância a vacinação dos trabalhadores da educação."

A manifestação do governo foi tomada no âmbito de uma ação movida pela Rede Sustentabilidade que cobra um detalhamento das ações e de qual a prioridade de vacinação contra Covid-19. O processo é relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski.

*Com informações do R7