IMMU planeja novas ações para melhorar o trânsito em Manaus

Manaus (AM) - A Diretoria de Operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) se reuniu com chefes das áreas de fiscalização e operações do órgão para alinhar o planejamento das ações da Prefeitura de Manaus na melhoria do trânsito na capital. O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira, 4/3, e abordou, entre outros pontos, os trabalhos educativos e de orientação aos condutores quanto à necessidade de obedecer às regras de trânsito e manter o bom relacionamento com os demais motoristas.

O diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari, explicou que as reuniões ocorrem de forma rotineira. “Ouvimos todos os chefes de operações, traçamos metas, conforme orientação do prefeito David Almeida, assim como planejamos ações para dias úteis e finais de semana. Temos várias ações em curso, em todas as áreas da capital, uma delas é a operação ‘Sucata’, que está retirando veículos abandonados das vias e calçadas de Manaus”, explicou.

Durante o encontro, os participantes destacaram ações, como fiscalização nas principais avenidas da capital, a operação “Trânsito Seguro”, além de outras que têm como objetivo garantir a segurança viária e mobilidade do acesso das pessoas aos locais de vacinação contra a Covid-19 em vários pontos da cidade.

Ventilari destacou ainda as ações em suporte à vacinação e no transporte de oxigênio e frisou a importância de medidas educativas aos condutores. “Todas estas ações são planejadas de forma criteriosa para atender às demandas da sociedade, com o objetivo também de traçar novas metas. Além disso, planejamos serviços voltados aos condutores, de forma que, futuramente, haja redução de irregularidades no trânsito”.

