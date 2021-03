Bairro Compensa recebe obras de drenagem profunda

Prefeitura realiza obra de drenagem profunda no bairro Compensa | Foto: Márcio Melo / Seminf

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou na manhã desta quinta-feira, 4/3, frentes de obras no bairro Compensa, zona Oeste da capital.

As ações, de acordo com a assessoria, consistem em um conjunto de serviços nas redes de drenagem de águas pluviais para o escoamento adequado, com implantação de microdrenagem com receptores e tubulações de acordo com a necessidade de cada área.

Nesse primeiro momento, os serviços abrangem as ruas São Pedro e Belém, com equipes da Seminf trabalhando com a desobstrução de bueiros e a recomposição de cinco redes de drenagem profunda, com média de cinco metros de extensão cada uma.

O vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, afirmou que esse tipo de serviço é realizado rotineiramente pelas equipes de obras do órgão e é uma obra preventiva que evitará futuros alagamentos das vias. “São ações necessárias, dada a antiguidade de algumas estruturas de rede de drenagem profunda que acabam sendo rompidas por não comportarem mais o fluxo de águas. Mais de dez servidores estão empenhados em concluir o trabalho em uma semana e, na sequência, mais ruas do bairro receberão obras”, disse.

A Seminf informou que muitas áreas em Manaus precisam de implantações de drenagens e outras necessitam ser substituídas por estarem muito desgastadas e não comportarem mais o fluxo das águas.





*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais :

Deslizamento deixa trabalhador soterrado na avenida Rodrigo Otávio

Ciclista é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Manaus