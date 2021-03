Lágrimas e orações marcam velório de Dom Sérgio Castriani em Manaus

Fiéis se mantiveram firmes para dar seu último adeus a Castriani | Foto: Brayan Riker

Manaus - Fiéis de toda a capital amazonense compareceram ao velório do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, na tarde desta quinta-feira (4). A homenagem aconteceu na Catedral de Manaus, no Centro da cidade e começou às 10h. Inúmeros manauaras prestaram suas condolências ao lado do cortejo ou através dos carros, além de compartilharem suas histórias com o arcebispo emérito.

Cristãos de todo o estado vieram prestar homenagens ao arcebispo e compartilhar suas histórias com diversos outros admiradores do trabalho de Dom Sérgio. Um deles foi a aposentada Eliete Lemos, que acompanhou a trajetória de Castriani desde sua passagem pelo município de Tefé, onde atuou por muitos anos, "Meu pai era o motorista dele lá, praticamente tomava conta dele. Ouvíamos seus conselhos, era um membro da nossa família, de ir na nossa casa, comer com a gente. Já chorei tanto", lamentou.

| Foto: Brayan Riker

A aposentada ainda explicou que a notícia lhe pegou desprevenida e de forma bem dolorosa, pois mesmo após sua vinda a Manaus, seu contato com Dom Sérgio continuou, "Quando perdi minha mãe para a Covid-19, há 8 meses, ele fez uma homenagem linda pra ela e para o meu pai, que sofre do mesmo mal que ele sofria (Parkinson)", relembrou, "Eu ainda não tive coragem de contar ao meu pai, nem imagino como ele vai se sentir ao perder um grande amigo", disse. No velório, Eliete levou um poema que escreveu em homenagem a Castriani.

Um legado de acolhimento

Falecido na última quarta-feira (3), em decorrência das complicações de uma infecção urinária e uma posterior parada cardíaca, Dom Sérgio Eduardo Castriani foi nomeado pelo Papa Bento XVI como Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus em 2012, assumindo a posição no ano seguinte. Ele renunciou ao cargo em 2019, devido ao avanço de seu quadro de Mal de Parkinson.

Mesmo distante de ocasiões oficiais, seu nome sempre esteve atrelado a ações sociais e redes de colhimento, como a Rede Um Grito Pela Vida. Integrantes do grupo, que combate o tráfico de pessoas, estiveram presentes no velório pela tarde, em agradecimento a todo apoio que o arcebispo sempre deu a causa. Segundo a coordenadora Rose Bertoldo, é assim que lembrará dele, "Ele sabia ligar fé e vida, acolhia todo mundo. Ninguém que chegasse a ele saía sem alguma palavra", contou.

Por vezes, muitos não controlaram as emoções | Foto: Brayan Riker

Ainda de acordo com Bertoldo, esse envolvimento e apreço de Castriani pelas causas sociais vinha de seu carinho para com as pessoas, algo que adorava, "A gente sente essa perda, porque além de emérito, de uma grande figura para todos, para nós ele também era um pai, um amigo. Ele gostava muito de ter esse contato com as pessoas, de conversar com todos, receber visitas", relembrou.

Cristãos de toda a cidade se reuniram em uma última homenagem | Foto: Brayan Riker

Para aqueles que estavam diariamente ao seu lado desde 2012, como o acólito Marcelo Marulanda, o arcebispo era exatamente o que transparecia ser, alguém acolhedor, "Eu estava perdido e ele abriu as portas para mim, me acolheu com todo o amor e carinho, algo que nunca vou esquecer. Eu só tenho a agradecer a ele, por tudo.", afirmou.

Quase 40 anos na Amazônia

Nascido em Regente Feijó (SP), em 1954, a trajetória de Dom Sérgio Eduardo Castriani chegou a passar até mesmo por Roma, mas seu primeiro trabalho religioso na Amazônia foi realizado na cidade de Feijó, no Estado do Acre. Anos depois, o arcebispo passou anos em Tefé como missionário, onde foi ordenado como bispo em 1998.

O cortejo seguiu até 16h30 para por fim ser enterrado na Catedral | Foto: Brayan Riker

No dia 12 de dezembro de 2012 foi nomeado pelo Papa Bento XVI como Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Manaus, tomando posse em 2013. Dentre as suas principais atividades antes do episcopado, se destacam o de vigário paroquial e pároco em Feijó (AC), assessor da Pastoral da Juventude, professor e vigário em São Paulo e diretor da Casa de Filosofia CSSp (SP).

Leia mais

Arcebispo emérito de Manaus morre após cinco dias de internação



Cultura do cuidado, o discurso da igreja voltado à acolhida