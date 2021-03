Mulheres são as mais impactadas pela Covid-19 no dia a dia

A homenagem do EM TEMPO, em especial ao Dia da Internacional da Mulher, é para essas guerreiras invisíveis | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus (AM) - Com a pandemia do novo coronavírus, as mulheres são as mais impactadas no dia a dia. Além de expor uma grande desigualdade de gênero, fruto de uma sociedade patriarcal, as mulheres amazonenses estão se sentindo ainda mais sobrecarregadas. E não se trata só da sobrecarga nas tarefas domésticas, das aulas on-line, do acúmulo de trabalho ou, na outra ponta, do desemprego.



As mulheres, em especial as mães, passaram os últimos anos equilibrando entre as tarefas. Como o espaço de trabalho invadiu a casa, o tempo gasto com atividades profissionais se misturou à dedicação aos filhos, à organização do lar, à limpeza e aos cuidados com os outros. E a homenagem do EM TEMPO, em especial ao Dia da Internacional da Mulher, é para essas guerreiras invisíveis.



Uma pesquisa realizada pela Care International, apontou que 27% das mulheres relataram um aumento nos problemas ligados à saúde mental nesse período, algo que ocorreu com apenas 10% dos homens. Além disso, 55% das entrevistadas afirmaram que a perda de renda foi um dos principais efeitos da pandemia. Somente 34% dos participantes do sexo masculino se queixaram sobre a situação financeira.

Outro dado relevante alcançado pela pesquisa é que cerca de 41% das mulheres disseram que não tinham comida suficiente no período da pandemia, sendo que isso ocorreu com apenas 30% dos homens entrevistados.

Histórias que comprovam estatísticas

"Não digo que passei fome, mas tive que pedir dinheiro emprestado"

Maria Fonseca, paraense que vive em Manaus | Foto: Brayan Riker

Maria Fonseca, paraense que vive em Manaus há quase dez anos, é uma das mulheres que apesar de não ter participado da pesquisa, sentiu os efeitos da pandemia. “Sou empregada doméstica e trabalho com diárias em diversas casas. Com a pandemia essas diárias diminuíram bastante. Não digo que passei fome, mas tive que pedir dinheiro emprestado para não passar”, conta ela.



"A sobrecarga com certeza está sendo maior nessa época"

Com a pandemia, Everlin precisa trabalhar integralmente na casa e cuidar dos filhos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Diferente de Maria, Everlin Rosário, com uma condição financeira melhor, não passou por tantos problemas financeiros, mas a sobrecarga aumentou. “Antes mesmo da pandemia eu já busquei formas de trabalhar de casa, até para ficar mais perto dos meus filhos. Foi quando passei a empreender. As minhas vendas só não diminuíram, porque trabalho com produtos relacionados à saúde, algo que a pandemia exigiu das pessoas, mas a sobrecarga com certeza está sendo maior nessa época”, conta ela.

"Esse mundo não foi feito para mulheres mães"

Erikarla Sarmento é engenheira e empresária | Foto: Reprodução

Erikarla Sarmento é engenheira e empresária. Mãe de três filhos, ela decidiu empreender com a irmã para conseguir mais dinheiro e ter tempo para os filhos “Esse mundo não foi feito para mulheres mães. Não conseguia ter tempo para buscar meus filhos na escola, foi aí que decidi trabalhar na minha área de formação apenas pela manhã e à tarde, cuido de um negócio que montei com a minha irmã. Só assim eu consegui conciliar emprego, que preciso ter para conseguir dinheiro e tempo para cuidar dos meus filhos”, contou ela.

"Quando eu chego do trabalho, só de ver a minha filha eu recarrego minhas energias"

Thaís é enfermeira e mãe da Sofia de 10 anos | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A enfermeira Thaís Fonseca tinha a ajuda da mãe para cuidar da filha. Atualmente cuida sozinha da pequena, pois perdeu a sua genitora para a Covid-19. “Ser mãe é uma benção. Quando eu chego do trabalho, só de ver a minha filha eu recarrego minhas energias, principalmente nos dias de plantão em que trabalho por horas”.



“Eu me considero mulher guerreira”

Raimunda Ferreira Viana, 56 | Foto: Brayan Riker

Raimunda Ferreira Viana, 56, vive na comunidade-flutuante do Catalão, localizada entre os rios Negro e Solimões, há 30 anos e é líder comunitária do local. Diante das adversidades que a pandemia provocou, Viana se tornou uma mulher forte.



"Eu me considero uma mulher guerreira. Fui mãe aos 14 anos e desde cedo trabalhei para sustentar meus filhos. E quando pegamos Covid-19 foi preocupante. Todos pegaram aqui em casa. E eu ainda tinha que tirar forças para ajudar a minha comunidade que também está sofrendo com esse vírus", revela.

Para chegar até a comunidade, que ela mora hoje, foi uma viagem longa. “Vim do Juruá e parei em vários lugares. Onde dava para eu plantar e tirar minha renda eu parava".

Raimunda atualmente cuida da sobrinha que ainda é criança. A menina perdeu o pai e Viana ficou responsável pela pequena.



Equilíbrio mental



De acordo com o psicólogo Antônio Novaes, as mulheres que estão sofrendo esta sobrecarga na pandemia, mesmo que seja apenas emocional, precisam se atentar a problemas físicos que podem surgir. “Quando o paciente tem uma demanda que se manifesta psicologicamente e com sintomas fisiológicos, nós chamamos isto de somatização. Sempre alertamos que a psique humana não está dissociada ao corpo. Se tratando de fatores emocionais, o desequilíbrio emocional provoca um desequilíbrio hormonal. Além disso, o estresse favorece o agravo de certos adoecimentos”.

Para o pesquisador em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, Jessem Orellana, que tem experiência em epidemiologia populacional, processos endêmico-epidêmicos, bem como em saúde mental e violência, a situação em que o Amazonas se encontra, exigiu ainda mais das mulheres. “Pegue essas estatísticas da pesquisa da Care Internacional e multiplique por dez no caso das mulheres manauaras. O raciocínio é simples: quanto maior a carga da epidemia, maior o peso na saúde mental”, afirma o doutorando em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas.



Segundo Jessem Orellana, as mulheres estão sofrendo durante a pandemia pela falta de companheirismo de seu parceiro. “Essas mulheres mesmo se resguardando podem receber uma carga de exposição viral quando tem um companheiro pouco aderente às medidas sanitárias e ainda podem receber uma carga da violência de gênero. Com isso, vem a pressão psicológica, as ameaças, que criam um ambiente estressante com esse convívio ‘forçado’ ainda maior que o habitual”.



A cientista Camila Ribas, que é casada e possui duas filhas, sabe bem o quanto essa responsabilidade pode ser dividida. “É importante que nós mulheres se imponham como uma força que exige igualdade no caso da criação das crianças. Ninguém pergunta aos homens se é difícil trabalhar e cuidar dos filhos. E eles possuem a mesma responsabilidade. É claro que há mulheres que criam os filhos sozinhos, mas a responsabilidade deve ser dois”.

