Vídeo: mulher faz compras sem máscara e causa confusão em Manaus

Com a situação, um segurança teve que conter a moça | Foto: Reprodução

Uma mulher causou uma confusão em um supermercado de Manaus, após entrar no estabelecimento sem uma máscara facial. A capital amazonense tem sido afetada duramente pela segunda onda pandemia do novo coronavírus.

Com a situação, um segurança teve que conter a moça. A atitude do funcionário revoltou a mulher e uma outra pessoa que estava no estabelecimento, e filmou toda a ação.

Depois, em desabafo nas redes sociais, ela disse que teve os óculos quebrados e foi agredida.

Assista à reportagem:

