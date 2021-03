‘Não aguento mais’: vítima clama enquanto aguarda resgate na BR-174

No local, ocorreu a colisão frontal de dois veículos de carga | Foto: Reprodução

Manaus - Um acidente entre duas carretas na BR-174, em Manaus, deixou uma vítima com lesões leves e um motorista preso nas ferragens, na manhã desta sexta-feira (5).

Apesar de receberem apoio do Corpo dos Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), uma das vítimas permaneceu dentro de um dos veículos enquanto aguardava uma equipe de resgate. “Me ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais não”, pediu o motorista ao esperar socorro.

No local, ocorreu a colisão frontal de dois veículos de carga, que causou congestionamento sem previsão de liberação devido a interdição da estrada. Uma das carretas tombou e ocupou parte da via, originando a lentidão no trânsito. Ambas as vítimas foram socorridas ao hospital, e nenhuma corre risco de vida.

Acidente deixou vítimas com lesões leves | Autor: Reprodução

