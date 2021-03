Governo do AM amplia horário do comércio e libera creches

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, na tarde desta sexta-feira (5), uma série de flexibilização nas medidas restritivas. Com o novo decreto, foram ampliados os horários de funcionamento, a partir da próxima segunda-feira (8), do comércio, shoppings, restaurantes e academias. Além disso, foram liberadas as viagens intermunicipais e o funcionamento de creches e pré-escolas para crianças de até cinco anos.

A proibição do horário de circulação de pessoas nas ruas também foi alterada e passará a valer das 21h às 6h, em todo o Amazonas. Contudo, o governador destacou que a capital e o interior seguem na fase vermelha da pandemia, o que continua exigindo a atenção de todos.

"É importante que haja consciência das pessoas que saem de casa. Não podemos colocar tudo o que avançamos a perder. Ainda não superamos a pandemia", pontuou Wilson Lima

Os mercadinhos, padarias e supermercados poderão funcionar diariamente das 6h às 20h.

Confira o que mudará nos demais serviços:

1) Funcionamento de lojas em geral (segunda a sábado; domingo segue proibido);

- Atendimento presencial: das 9h às 17h.

- Drive-thru: 8h às 18h.

- Delivery: das 8h às 17h.

2) Funcionamento de shoppings centers (segunda a sábado; domingo segue proibido);

-Atendimento presencial: das 10h às 18h

-Delivery: das 10h às 18h

-Drive-thru: 10h às 18h.

3) Funcionamento de restaurantes;

-Atendimento presencial: das 6h às 20h (somente com capacidade de 50%, segunda a sábado; domingo segue proibido)

-Delivery: liberado por 24 horas.

-Drive-thru: 6h às 20h.

*Grupo de música permitido com até três integrantes.

*Salão de festas seguem proibidos.

4) Unidades de ensino (somente com capacidade de 50%, de segunda a sexta);

- Fica permitido o funcionamento criterioso das atividades escolares das turmas com alunos de até cinco anos (creche e pré-escola).

5) Transporte intermunicipal estão liberados (rodoviário e fluvial com 50% da capacidade);

- Apenas se o município de destino e as autoridades competentes permitirem.

6) Restaurantes flutuantes;

- Permitidos apenas de 9h às 18h, sem música ao vivo. (segunda a sábado);

*Domingo segue proibido

7) Salões de beleza (segunda a sábado);

- Nos shoppings: 10h às 16h

- Nos bairros: 9h às 15h

*O uso da máscara é obrigatório. Procedimentos sem máscaras estão proibidos.

8) Academias.

- Permitidas de segunda a sábado (6h às 16h).

*Aulas coletivas estão proibidas.

