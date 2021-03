Policial do AM que desapareceu em pescaria é encontrado morto

Corpo de PM foi encontrado nesta sexta (5) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo do policial militar, Alessandro Brilhante Chagas, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (5) pela equipe do Corpo de Bombeiros, próximo ao município de Iranduba. A vítima havia desaparecido no lago Ariauzinho, comunidade do Caldeirão, na zona rural do município de Iranduba, distante 25 quilômetros de Manaus, desde a noite desta quinta-feira (4), após um acidente de barco.



Ainda na noite da quinta (4), Walter Mendes de Lima, 34 anos e, Paulo Frederico Solart Coelho, 28 anos, solicitaram ajuda para que se fizesse buscas no lago do Ariauzunho. Os solicitantes estavam com ele pescando quando houve um acidente com um barco. Alessandro desapareceu nas águas após o naufrágio.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Amazonas iniciou as buscas nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (5). Horas depois o corpo foi encontrado dentro do lago. O corpo foi então removido para pelotão fluvial, no centro de Manaus e entregue ao Instituto Médico Legal (IML).

