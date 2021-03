Prefeito e Suframa se reúnem para destravar obras no Distrito

O projeto de revitalização do Distrito Industrial contempla a recuperação de 35 vias e a reconstrução total das rotatórias da Suframa e da Samsung. | Foto: Osmar Neto / Vice-prefeito

Manaus (AM) - O prefeito David Almeida e o vice Marcos Rotta tiveram uma reunião na manhã desta sexta-feira, 5/3, com o superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), o general Algacir Polsin, para destravar o andamento das obras de revitalização das ruas do Distrito Industrial, paradas desde dezembro do ano passado. O encontro também contou com representantes das empresas responsáveis pelas intervenções.



“O Polo Industrial é a ‘galinha dos ovos de ouro’ da Amazônia, mas como vamos atrair investimentos para a nossa cidade, com ruas sem infraestrutura adequada para o tráfego dos caminhões de empresas? Precisamos destravar os processos que atrasam essas obras e entregar para a nossa cidade ruas com qualidade e que ajudem no processo de geração de emprego e renda”, afirmou o prefeito David Almeida.

O projeto de revitalização do Distrito Industrial contempla a recuperação de 35 vias e a reconstrução total das rotatórias da Suframa e da Samsung. Os recursos são da ordem de R$ 120 milhões, sendo R$ 100 milhões via Suframa e R$ 20 milhões de contrapartida da Prefeitura de Manaus. Atualmente, 15 ruas já foram finalizadas e 50% dos trabalhos já foram concluídos.

“Manaus não pode esperar mais. A determinação do prefeito David foi clara: temos de destravar a papelada e fazer com que as obras comecem o mais rápido possível, com a qualidade exigida pela capital”, disse o vice-prefeito e secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Suframa

Diante dos responsáveis pelas empresas que desenvolvem as obras no Distrito, o superintendente Algacir Polsin estipulou que os trabalhos comecem no próximo dia 5 abril e disse que a Suframa será, como sempre, colaborativa e fará o necessário para que os recursos sejam aplicados de maneira correta. “Nós trabalhamos arduamente em parceria com a prefeitura e com as empresas, mas é natural que, com a transição de governo, chuvas e pandemia, nós tenhamos alguns entraves. Para solucionar isso, realizamos esta reunião a fim de entregar um Distrito que a cidade e a indústria merecem, com capacidade de atrair investimentos para a região”, afirmou Polsin.

Zona Sul

Mais cedo, o vice-prefeito Marcos Rotta se reuniu com o comandante do Sétimo Comando Aéreo Regional (7º Comar), o Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme da Silva Magarão. Na pauta, eles discutiram, junto ao diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, melhorias de infraestrutura e trânsito para a zona Sul, principalmente próximo à região portuária, por onde trafegam diariamente centenas de carretas e caminhões.

“Temos uma empresa privada com interesse em ajudar nessas intervenções e o apoio do comandante para realizarmos as melhorias. Faremos os estudos necessários, e, unidos, poderemos fazer as intervenções que desafogarão o tráfego aqui na área portuária e regiões próximas, garantindo segurança para moradores, motoristas e pedestres”, finalizou Rotta.

