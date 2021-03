Veja lista de selecionadas em Manaus para cursos profissionalizantes

Com tutoria e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, os cursos serão realizados via internet. | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga nesta sexta-feira, 5/3, a partir das 17h, a lista de selecionadas para as 350 vagas gratuitas dos cursos profissionalizantes on-line para mulheres.



Os cursos integram o projeto “Mulheres Empreendedoras”, cujo propósito é disponibilizar qualificação profissional virtual para mulheres, e voltados para empreendedoras e potenciais empreendedoras residentes em Manaus, a partir de 17 anos e com ensino médio completo.

Com tutoria e supervisão do departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, os cursos serão realizados via internet.

As participantes devem estar cientes de que é necessário possuir dispositivos eletrônicos (computador ou notebook) e uma boa conexão de internet para a realização dos cursos on-line.

A lista completa pode ser conferida em semtepi.manaus.am.gov.br

