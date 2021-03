Manaus terá carreata no Dia Internacional de lutas das Mulheres

Manaus (AM) - Na capital do Amazonas vários coletivos e organizações de mulheres desenvolverão no mês de março manifestações contra todo e qualquer tipo de violência às mulheres. As ações irão ocorrer de forma híbrida e respeitando o distanciamento necessário no contexto de pandemia em que vivemos. O 8M é um circuito feminista que diz respeito à visibilidade das lutas de mulheres em prol das suas reivindicações de direitos. Sua origem está ligada ao movimento feminista, que instituiu o Dia Internacional de Greves das Mulheres em 2017, na Espanha, e à força que gerou na América Latina, principalmente na Argentina com o movimento #NiUnaMenos.

Para abrir o ‘Março de Lutas’, no dia 8 de março às 9h na Avenida do Samba (local de concentração) acontece a carreata que denuncia a falta de políticas públicas e a má gestão no enfrentamento à pandemia de covid-19, responsabilizando de forma pública os governos federal, estadual e municipal.

Além da carreata, o circuito terá também uma programação de live virtual e arrecadação de donativos para instituições de apoio às mulheres. Mais informações e programação do restante do mês serão anunciadas durante a transmissão da live no dia 08/03 às 17h30 (horário de Manaus).

Quem faz parte do 8M Manaus:

Articulação de Mulheres Brasileiras AMB, Articulação de Mulheres do Amazonas - AMA, Baque Mulher Manaus, CSP-Conlutas, Clube de Leitura Icamiabas, Coletivo Difusão, Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, Coletivo Humaniza, Coletivo Mulheres de Fibra da Amazônia, Coletivo de Mulheres da Educação, GT de Gênero da ANPUH-AM, Instituto mana, Juntas Amazonas, Juventude Manifesta Amazonas, Movimento Luta Popular, Movimento Mulheres em Luta - MML, Plataforma Esse é o Nosso Norte, Primavera Feminista, SINTESAM, Secretária de Mulheres do PSTU, Sindicato dos Trabalhadores da JT 11° Região e JF 01° Região - Sitra-AM/RR

Serviço:

O quê: Carreata do Dia Internacional de lutas das Mulheres

Quando: 8 de março, a partir das 9h (concentração)

Onde: Avenida do Samba (ao lado do Sambódromo)





O quê: Live do 8M

Quando: 8 de março, a partir das 17h30 (Horário de Manaus)

Onde: Na página do Facebook https://www.facebook.com/8MManaus/

Contatos: Michelle Andrews(92) 98261-9162

Erika Carmo (92) 99520-1191

Lethicia Bernardino (92) 99482-5051

Rillyane Célia (92) 99185-5758

