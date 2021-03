Motorista fica ferido ao colidir na traseira de carreta em Manaus

| Foto: divulgação

Manaus - Por volta de 9h40 deste sábado (6), um grave acidente aconteceu na avenida Max Teixeira, zona Norte de Manaus. Segundo informações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), uma vítima ficou ferida.

De acordo com testemunhas e fotos divulgadas, o acidente aconteceu no sentido centro/bairro da vida, nas proximidades da avenida Torquato Tapajós. Um veículo de modelo Corsa colidiu com a traseira de uma carreta, destruindo toda a parte frontal do carro.

O condutor ficou preso nas ferragens e foi removido por uma equipe do Samu no local. Com isso, por pouco mais de duas horas o trânsito na área ficou congestionado até ser liberado pelo IMMU por volta das 11h. O caso não deixou vítimas fatais.

