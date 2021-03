Estações de tratamento de água são instaladas em municípios do AM

Em Envira, as estações de tratamento de água potável estão sendo instaladas no bairro do Furo | Foto: Divulgação

Manaus - A Defesa Civil do Amazonas prossegue com a instalação das estações de tratamento de água para atender as famílias afetadas pela cheia nos municípios de Envira, na calha do Juruá, e em Boca do Acre, na calha do Purus.

A ação faz parte do Plano de Contingência das ações de apoio e socorro às famílias do interior, que tem como objetivo assegurar as necessidades dos municípios mais atingidos pela enchente. Nesse trabalho, cerca de 1.150 mil famílias devem ser alcançadas com o fornecimento de água potável.

Em Envira, as estações de tratamento de água potável estão sendo instaladas no bairro do Furo, um dos bairros mais afetados pela inundação, já que os poços que atendem a localidade estão embaixo d’água e tiveram a qualidade comprometida. Nessa localidade serão beneficiadas cerca de 200 famílias.

Ainda na cidade, 350 famílias do bairro da várzea e da comunidade de Marajá serão atendidas com o fornecimento de água potável.

No município de Boca do Acre, as estações de tratamento foram instaladas no bairro Praia do Gado e irão atender aproximadamente 600 famílias; a outra estação será instalada em bairro a ser definido pela prefeitura do município que está realizando o levantamento necessário para as instalações.

Ajuda humanitária

No último dia 27 de fevereiro, o governador Wilson Lima realizou a entrega de ajuda humanitária ao município de Boca do Acre. Ao todo, foram destinadas 34 toneladas de alimentos; 500 botijões de gás; mil galões de água mineral; três caminhões pipa e quatro embarcações de médio porte para suporte na logística de transporte.

