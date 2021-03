Idosos em vulnerabilidade social recebem 273 kits de higiene no AM

Os produtos foram doados a representantes dos municípios, que farão o repasse aos beneficiados | Foto: Divulgação

Manaus - Idosos em situação de vulnerabilidade social que residem nos municípios de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) e vítimas da cheia do Rio Amazonas, em Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital), receberam, nesse sábado (6), a doação de 273 kits de higiene, cestas básicas e fraldas, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Do total, 173 kits de higiene foram entregues em Rio Preto da Eva e 100 kits em Itacoatiara, além de cestas básicas e fraldas geriátricas. Os produtos foram doados a representantes dos municípios, que farão o repasse aos beneficiados.

De acordo com a secretária da Sejusc Mirtes Salles, por meio das entregas, a pasta reforça o dever de prestar assistência social a públicos vulneráveis da capital e do interior do Estado.

“O saldo foi muito positivo. O Governo do Amazonas tem tentado atender as solicitações das prefeituras dos municípios. À medida do possível, vamos colaborando com as cidades neste momento difícil, onde não só idosos, mas, crianças, mulheres em situação de vulnerabilidade social estão precisando de ajuda”, afirmou.

Os outros 73 kits foram entregues na Associação de Idosos de Rio Preto da Eva | Foto: Divulgação

A secretária adjunta dos Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc, Franciane Alves, informou que as doações serão repassadas aos públicos-alvo por meio dos equipamentos sociais de atuação nos municípios, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

“Continuamos realizando as entregas desses kits de higiene, cestas básicas e fraldas geriátricas. Hoje nós atendemos Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Essas doações são de suma importância para reforçarmos o nosso dever de ajudar quem mais precisa”, disse.

No município de Rio Preto da Eva, 100 kits foram entregues para a prefeitura, responsável por fazer a distribuição. “Estamos vivendo este momento de pandemia, que tem se alastrado no mundo todo, e a cidade de Rio Preto da Eva também foi atingida. Faremos a distribuição para aquelas pessoas mais carentes que realmente necessitam”, disse Neto do Baixo Rio, vice-prefeito do município.

Os outros 73 kits foram entregues na Associação de Idosos de Rio Preto da Eva (Airpe), que acolhe a população.

Beneficiados

Em Itacoatiara, a secretária de assistência social do município, Cristiany Abrahim, agradeceu as doações e ressaltou os grupos de pessoas que serão beneficiadas com os produtos.

“Com a pandemia, junto à fragilidade da falta de empregos, todas as doações são bem-vindas. Temos mães de crianças e adolescentes com deficiência, vítimas da Covid-19, e as famílias que estão enfrentando a enchente”, pontuou a secretária.

*Com informações da assessoria

