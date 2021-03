Realidade das mulheres amazônicas é tema de evento on-line

Com o tema ‘Protagonistas da Amazônia’, a live terá a participação de lideranças femininas amazônicas | Foto: Divulgação

Manaus - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realizará uma live especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta segunda-feira (8) Para debater os diferentes “recortes” da vida das mulheres e propor soluções voltadas para a igualdade de gênero e empoderamento feminino. O evento será transmitido pelo YouTube da FAS.

Com o tema ‘Protagonistas da Amazônia’, a live terá a participação de lideranças femininas que atuam na construção de novas perspectivas sociais e ambientais na região. O debate terá como base uma análise produzida no âmbito do projeto “Engajamento social para impulsionar o empoderamento das mulheres contra a violência de gênero”, desenvolvido pela FAS em parceria com a organização Think Olga.

Iniciativas empoderadoras

Segundo a superintendente da FAS, Valcléia Solidade, o intuito é incluir as mulheres no processo de gestão financeira | Foto: Divulgação

Apesar das perspectivas de melhora, hoje, em grande parte das comunidades ribeirinhas, as possibilidades de geração de renda são maiores para os homens do que para as mulheres, que muitas vezes ficam limitadas ao cuidado da casa e da família. Essa realidade não é diferente do resto do mundo: segundo estudo da ONG Oxfam, divulgado no ano passado, mulheres fazem 75% de todo o trabalho de cuidados não remunerado.

Para mudar esse cenário, a FAS tem atuado através de mecanismos que estimulam o protagonismo feminino, um exemplo é o Bolsa Floresta Familiar, programa de incentivo ao envolvimento das famílias moradoras e usuárias das Unidades de Conservação (UCs) estaduais para a conservação da floresta, sob a forma de transferências mensais de R$ 50. Os pagamentos do programa são feitos diretamente para as mulheres representantes de cada família.

Segundo a superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Solidade, o intuito é incluir as mulheres no processo de gestão financeira. “O recurso é direcionado para a mulher porque entendemos que ela tem esse olhar mais claro do que é necessário para a família. Também é uma forma de empoderá-las e valorizá-las, principalmente no interior, onde ainda é muito forte a questão do patriarcado”, explica.

Política de diversidade

A coordenadora da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia) também participará do evento | Foto: Divulgação

Alcançar a igualdade de gênero no trabalho, em linha com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), é uma condição essencial para a promoção do desenvolvimento sustentável. Por esse motivo, a FAS também desenvolve iniciativas com o objetivo de fortalecer a igualdade de gênero dentro da própria instituição, realizando ações para aumentar a porcentagem de colaboradoras mulheres em todos os níveis e estimular a liderança feminina. Atualmente, as mulheres representam 53% do seu quadro de colaboradores.

Participarão do evento a superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Solidade; a consultora de Gênero e Diversidade da FAS, Giselle Mascarenhas; a coordenadora da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia), Carolina Ramírez Méndez; a supervisora de Políticas Públicas e Cooperação Internacional da FAS, Letícia Cobello; a ativista indígena Samela Sateré Mawé; a presidente da Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram), Joyce Gomes; e a líder comunitária da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, Izolena Garrido.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Bancadas femininas registram crescimento no Brasil nos últimos anos

Tirza Mattos é exemplo de dedicação há 23 anos na direção do Lacen