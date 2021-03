Idosos de 65 a 69 anos nas comunidades rurais de Manaus são vacinados

Ao todo, dez equipes de vacinadores e registradores farão visitas domiciliares aos idosos já cadastrados e conhecidos pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) | Foto: Arquivo Semcom

Manaus - Idosos de 65 a 69 anos residentes nas comunidades terrestres e ribeirinhas da área de abrangência da Prefeitura de Manaus começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira (8).

A meta é vacinar 90% dos 1.798 idosos de 65 a 69 anos que moram nessas localidades. A ação deverá se estender até o dia 16 de março.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) está trabalhando em parceria com o Exército e a Marinha, que ficaram responsáveis pelos deslocamentos das equipes de vacinação.

Ao todo, dez equipes de vacinadores e registradores farão visitas domiciliares aos idosos já cadastrados e conhecidos pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam diariamente nessas comunidades.

“Essa é uma campanha de vacinação diferente de todas as outras que já fizemos. Como estamos recebendo as doses de forma gradual, o prefeito David Almeida nos orientou a buscarmos alternativas que nos permitam alcançar esse público o mais rápido possível. Com essa parceria, a logística e segurança para vacinarmos as pessoas que moram em lugares distantes de nossa cidade e que são da abrangência do município são garantidas pelos militares da Marinha e do Exército”, explicou a secretária municipal de Saúde interina, Aline Rosa Martins.

Na área fluvial, pela calha do rio Negro, são cinco as comunidades na margem esquerda (Apuaú, distante da sede da cidade 100 km em linha reta; Mipindiaú, 80 km em linha reta; Cuieiras, 70 km em linha reta; Santa Maria, 60 km em linha reta; e Costa do Arara, 50 km em linha reta).

Na margem esquerda da calha do rio Amazonas, a Semsa é responsável por seis comunidades (Lago do Arumã, a 100 km em linha reta da cidade; Nossa Senhora do Carmo, a 80 km em linha reta; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 70 km em linha reta; Bonsucesso, 60 km em linha reta; Guajará, 40 km em linha reta; e Jatuarana, distante aproximadamente 41 km em linha reta).

Na calha dos rios Negro e Tarumã, são três comunidades, também pela margem esquerda: Nossa Senhora de Fátima, com aproximadamente 15 km de distância de Manaus, em linha reta; Nossa Senhora do Livramento, 15 km em linha reta; Nossa Senhora Auxiliadora, na margem esquerda do rio Tarumã-Açu, com distância aproximada da cidade de 50 km em linha reta.

Enquanto durar a operação, todos os dias, a Casa Militar da Prefeitura de Manaus irá realizar o translado das duas equipes de vacinação do Rio Amazonas até o Puraquequara, no porto da feira popular, onde embarcarão em lanchas da Marinha.

