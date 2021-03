Carro capota e deixa faixa interditada na avenida do Turismo

Manaus - Um carro capotou após um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (8), por volta das 18h, na avenida do Turismo, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Uma das faixas, no sentido Ponta Negra - Cidade Nova, ficou interditada.

Conforme a condutora de um veículo modelo Toyota Etios, de cor prata, que não quis se identificada, ela estava voltando para casa quando tentou mudar de faixa. Ela teve o carro atingido por um veículo, que trafegava em alta velocidade. O carro dela rodopiou na pista e atingiu um poste, além de dois veículos que estavam estacionados.

Com o forte impacto, o airbag do veículo foi acionado e a mulher conseguiu sair do carro após se jogar em uma poça de lama. O poste ficou prestes a cair e funcionários da concessionária de energia atuam para a retirada dos fios para realizar a substituição do poste.

Uma das faixas foi interditada e agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) deram apoio no fluxo de veículos.

Peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica atuaram na ocorrência e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. A motorista teve leves escoriações.

Veja a reportagem: